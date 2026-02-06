"Укрзализныця" запустила дополнительное влечение: расписание движения и особенности маршрута

«Укрзализныця» усилила сообщение между Харьковом и Суммами

Укрзализныця в субботу, 7 февраля, запускает ежедневный дополнительный поезд №213/214 сообщением Харьков — Сумы для улучшения транспортной доступности региона и создания удобных логистических узлов.

О расписании движения и особенностях нового маршрута пресс-служба перевозчика сообщает в своем Telegram-канале.

График движения и пересадки

Поезд будет отправляться из Харькова в 09:00 с прибытием в Сумы в 12:17, а в обратном направлении будет отправляться в 12:56, финишируя в Харькове в 16:01. Маршрут предусматривает остановки на станциях Люботин, Богодухов, Кириковка и Тростянец-Смородино.

Расписание составлено таким образом, чтобы в Харькове пассажиры могли осуществить комфортную пересадку на поезда в Киев, Львов, Одессу, Ивано-Франковск. Также это открывает удобный путь для путешествий за границу через рейсы в польские города Хелм и Перемышль.

Особенности вагонов и мест

В составе поезда предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, оборудованные сидячими местами. Такой формат является оптимальным для дневных путешествий между соседними областями, обеспечивая баланс скорости и комфорта.

Пассажирам следует обратить внимание на небольшое изменение в навигации: нечетные места в вагонах расположены у окна, а парные – у прохода. Билеты на новый рейс уже доступны для приобретения в официальном приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

