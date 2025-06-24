"Укрзализныця" запустила новый поезд в Одессу: как он будет курсировать

Реклама

«Укрзализныця» назначила новый поезд в Одессу. Он будет курсировать из Житомира с 11 июля.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Что известно о поезде в Одессу

Как отмечается, из Житомира в Одессу:

Реклама

курсирование — через день с 11 июля

отправление из Житомира — в 13:58

прибытие в Одессу — в 06:16 утра

Из Одессы в Житомир:

курсирование — через день с 10 июля

отправление из Одессы — в 19:33

прибытие в Житомир — в 12:27 на следующий день

«А если вы любите не только море, но и реки — обратите внимание, что поезд курсирует через Черкассы — город, стоящий на живописном Днепре. Также маршрут поезда проходит через Вознесенск, Помощную, Гребенку, Фастов», — отмечает компания.

В составе поезда — вагоны на любой уровень комфорта:

• Купейные

Реклама

• Плацкартни

• СВ (люкс)

Воспользоваться новым маршрутом смогут и жители Коростеня: достаточно подъехать к Житомиру по региональному поезду №887/888 — 889/890 Коростень — Винница, где удобно пересаживаться на поезд №148/147.

«Билеты в продажу традиционно за 20 суток до даты отправления — выбирайте свой вагон и путешествуйте к летним гаданиям!», — завершили в «Укрзализныце».

Реклама

Напомним, с началом сезона отпусков расширила расписание. Запущено больше поездов по Украине.

В частности, они будут курсировать из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.