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"Укрзализныця" запустила новый поезд в Одессу: как он будет курсировать
Поезд №148/147 Житомир — Одесса соединит Полесье с Черноморским побережьем.
«Укрзализныця» назначила новый поезд в Одессу. Он будет курсировать из Житомира с 11 июля.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Что известно о поезде в Одессу
Как отмечается, из Житомира в Одессу:
курсирование — через день с 11 июля
отправление из Житомира — в 13:58
прибытие в Одессу — в 06:16 утра
Из Одессы в Житомир:
курсирование — через день с 10 июля
отправление из Одессы — в 19:33
прибытие в Житомир — в 12:27 на следующий день
«А если вы любите не только море, но и реки — обратите внимание, что поезд курсирует через Черкассы — город, стоящий на живописном Днепре. Также маршрут поезда проходит через Вознесенск, Помощную, Гребенку, Фастов», — отмечает компания.
В составе поезда — вагоны на любой уровень комфорта:
• Купейные
• Плацкартни
• СВ (люкс)
Воспользоваться новым маршрутом смогут и жители Коростеня: достаточно подъехать к Житомиру по региональному поезду №887/888 — 889/890 Коростень — Винница, где удобно пересаживаться на поезд №148/147.
«Билеты в продажу традиционно за 20 суток до даты отправления — выбирайте свой вагон и путешествуйте к летним гаданиям!», — завершили в «Укрзализныце».
Напомним, с началом сезона отпусков расширила расписание. Запущено больше поездов по Украине.
В частности, они будут курсировать из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.