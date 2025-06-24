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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
948
Время на прочтение
1 мин

"Укрзализныця" запустила новый поезд в Одессу: как он будет курсировать

Поезд №148/147 Житомир — Одесса соединит Полесье с Черноморским побережьем.

"Укрзализныця" запустила новый поезд в Одессу: как он будет курсировать

«Укрзализныця» назначила новый поезд в Одессу. Он будет курсировать из Житомира с 11 июля.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Что известно о поезде в Одессу

Как отмечается, из Житомира в Одессу:

  • курсирование — через день с 11 июля

  • отправление из Житомира — в 13:58

  • прибытие в Одессу — в 06:16 утра

Из Одессы в Житомир:

  • курсирование — через день с 10 июля

  • отправление из Одессы — в 19:33

  • прибытие в Житомир — в 12:27 на следующий день

«А если вы любите не только море, но и реки — обратите внимание, что поезд курсирует через Черкассы — город, стоящий на живописном Днепре. Также маршрут поезда проходит через Вознесенск, Помощную, Гребенку, Фастов», — отмечает компания.

В составе поезда — вагоны на любой уровень комфорта:

• Купейные

• Плацкартни

• СВ (люкс)

Воспользоваться новым маршрутом смогут и жители Коростеня: достаточно подъехать к Житомиру по региональному поезду №887/888 — 889/890 Коростень — Винница, где удобно пересаживаться на поезд №148/147.

«Билеты в продажу традиционно за 20 суток до даты отправления — выбирайте свой вагон и путешествуйте к летним гаданиям!», — завершили в «Укрзализныце».

Напомним, с началом сезона отпусков расширила расписание. Запущено больше поездов по Украине.

В частности, они будут курсировать из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.

Дата публикации
Количество просмотров
948
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