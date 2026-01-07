"Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах: сколько стоит интернет и как подключиться

Поезд / © iStock

«Укрзализныця" масштабирует пилотный проект по внедрению беспроводного доступа к сети интернет в пассажирских поездах дальнего следования, оборудовав системой Wi-Fi оба состава поезда №95/96 «Гуцульщина» сообщением Киев — Рахов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

По данным перевозчика, тестирование технологии на базе терминалов Starlink перешло в фазу расширенной эксплуатации. Если раньше скоростной интернет был доступен только в поездах «Интерсити+», то сейчас сервис становится доступным и в спальных вагонах (флагманских рейсах дальнего следования).

Условия доступа и тарификация

В рамках пилота пассажирам предлагаются следующие условия пользования сетью:

Тестовый период: первые 10 минут доступа предоставляются бесплатно для проверки качества соединения или отправки срочных сообщений.

Платный доступ: стоимость полноценного безлимитного трафика в сутки составляет 120 грн.

Скоростной лимит: первые 5 Гб данных предоставляются на максимальной скорости без ограничений.

Способы оплаты: рассчитаться за услугу можно непосредственно в поезде с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

Технологическое решение базируется на оборудовании Starlink, которое прошло успешную апробацию на дипломатических рейсах. Важно отметить, что установка систем в вагонах поезда «Гуцульщина» осуществлена партнером проекта без привлечения прямых инвестиций со стороны «Укрзализныци».

«Мы стремимся обеспечить пассажирам возможность работать и оставаться на связи даже во время длительных поездок. Если спрос на услугу будет стабильным, компания будет масштабировать Wi-Fi на другие маршруты через процедуру прозрачного конкурса», — подчеркнули в УЗ.

Проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце 2025 Украина запустила бесплатную спутниковую связь для смартфонов.