Укусил четырех человек и умер: в Киеве у домашнего кота обнаружили бешенство

Укусил четырех человек и умер: в Киеве у домашнего кота обнаружили бешенство

Пострадавшие от укусов уже проходят лечение.

В Киеве кот покусал четырех человек. Четверолапого владельцы закрыли в сарае, где он впоследствии скончался. Позже ветеринары выяснили: у котика — бешенство.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы в Киеве.

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Как стало известно, происшествие случилось в Голосеевском районе столицы. Кот жил в частном доме и имел свободный доступ к улице. От бешенства вакцинирован не был.

"Животное нанесло укусы четырем людям без провокации агрессии. На следующий день кота изолировали в сарае, впоследствии животное пало. По результатам исследования патологического материала выявлено свечение, характерное для бешенства животных. Все пострадавшие обратились в травмпункт и начали курс антирабического лечения", — рассказали в пресс-службе управления Госпотребслужбы в Киеве.

Там также подчеркнули, что за здоровьем питомцев нужно постоянно внимательно следить. А в случае ухудшения состояния — обращаться к ветеринарам.

Напомним, что на Прикарпатье лиса с бешенством укусила мужчину: в селе ввели карантин.

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