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Укзализныця запускает 12 пар поездов по новому графику движения: даты и маршруты

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Укзализныця запускает 12 пар поездов по новому графику движения: даты и маршруты

Укрзализныця

Они будут ездить между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами Украины

Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов, которые начнут курсировать по новому графику уже с 12 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Пассажирские поезда будут курсировать по таким популярным маршрутам:

  • №722/721; 724/723; 726/725 – Киев – Харьков – Киев;
  • №732/731 – Киев – Запорожье – Киев;
  • №734/733 – Киев – Покровск – Киев;
  • №712/711 – Киев – Константиновка – Киев;
  • №740/739 – Киев – Кривой Рог – Киев;
  • №763/764 – Киев – Одесса – Киев;
  • №747/748 – Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;
  • №743/744 – Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);
  • №715/716 и 705/706 – Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.

В Укрзализныце также отметили, что до конца года в первый рейс отправится скоростной электропоезд Skoda "City Elephant". Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев — Тернополь.

 

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