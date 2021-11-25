Укзализныця запускает 12 пар поездов по новому графику движения: даты и маршруты

Они будут ездить между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами Украины
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов, которые начнут курсировать по новому графику уже с 12 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Пассажирские поезда будут курсировать по таким популярным маршрутам:
- №722/721; 724/723; 726/725 – Киев – Харьков – Киев;
- №732/731 – Киев – Запорожье – Киев;
- №734/733 – Киев – Покровск – Киев;
- №712/711 – Киев – Константиновка – Киев;
- №740/739 – Киев – Кривой Рог – Киев;
- №763/764 – Киев – Одесса – Киев;
- №747/748 – Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;
- №743/744 – Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);
- №715/716 и 705/706 – Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.
В Укрзализныце также отметили, что до конца года в первый рейс отправится скоростной электропоезд Skoda "City Elephant". Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев — Тернополь.