Обломок остался в голове: в Тернополе 15-летняя школьница порезала ножом одноклассницу
В Тернополе спор между двумя несовершеннолетними девушками перерос в конфликт, в результате которого одна из них получила многочисленные ножевые ранения.
В Тернополе 15-летняя школьница нанесла ножевые ранения однокласснице.
Об этом передают тернопольские областные полиции и прокуратура.
Инцидент произошел в одном из жилых домов микрорайона «Новый мир». Там 15-летняя школьница нанесла ножевые ранения своей однокласснице.
Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу. Во время одного из ударов обломок ножа остался в голове девушки.
«Девушка поступила в реанимационное отделение областной детской больницы. Состояние тяжелое», — сообщила медицинский директор учреждения Алла Филюк, передает «Суспильне».
С нападающей общаются правоохранители и психологи и устанавливают все обстоятельства конфликта. О причинах конфликта между школьницами пока неизвестно.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на убийство».
Ранее мы писали, что в Белой Церкви группа подростков поиздевалась над 12-летней девочкой.