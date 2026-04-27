Обломок остался в голове: в Тернополе 15-летняя школьница порезала ножом одноклассницу

В Тернополе спор между двумя несовершеннолетними девушками перерос в конфликт, в результате которого одна из них получила многочисленные ножевые ранения.

Кровавый конфликт в Тернополе: 15-летней школьнице сообщили о подозрении в покушении на убийство одноклассницы

В Тернополе 15-летняя школьница нанесла ножевые ранения однокласснице.

Об этом передают тернопольские областные полиции и прокуратура.

Инцидент произошел в одном из жилых домов микрорайона «Новый мир». Там 15-летняя школьница нанесла ножевые ранения своей однокласснице.

Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу. Во время одного из ударов обломок ножа остался в голове девушки.

«Девушка поступила в реанимационное отделение областной детской больницы. Состояние тяжелое», — сообщила медицинский директор учреждения Алла Филюк, передает «Суспильне».

С нападающей общаются правоохранители и психологи и устанавливают все обстоятельства конфликта. О причинах конфликта между школьницами пока неизвестно.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на убийство».

Ранее мы писали, что в Белой Церкви группа подростков поиздевалась над 12-летней девочкой.

