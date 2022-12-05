Улетел в ад: ВСУ закобзонили "лучший экипаж" среди вертолетов Ка-52 ВС РФ

В российском боевом вертолете Ка-52, который вчера, 4 декабря, сбили военнослужащие Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушных сил ВСУ, находился самый "результативный" экипаж ВС РФ.

Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

"Экипаж "Бороды" был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. Легендарны. 6 орденов мужества на двоих. Сегодня их не стало.

Обоих", — написали на пропагандистском канале.

Говорят был лучший экипаж ВВС РФ Оба сразу отбыли в рай. Как Путин и обещал pic.twitter.com/U33bTPiud2 — Oles Filonenko ‍♂️ (@taxfreelt) December 5, 2022

Момент уничтожения российского "Аллигатора" запечатлели украинские защитники.

Напомним, что за минувшие сутки, 4 декабря, ВСУ ликвидировали 540 российских оккупантов. По состоянию на сегодняшний день потери ВС РФ в Украине составляют около 91 690 человек.

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