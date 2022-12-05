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Улетел в ад: ВСУ закобзонили "лучший экипаж" среди вертолетов Ка-52 ВС РФ

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
764
Время на прочтение
1 мин
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Улетел в ад: ВСУ закобзонили "лучший экипаж" среди вертолетов Ка-52 ВС РФ

Фото: commons.wikimedia.org

Украинские защитники "минуснули" самый результативный экипаж среди Ка-52 ВС РФ.

В российском боевом вертолете Ка-52, который вчера, 4 декабря, сбили военнослужащие Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушных сил ВСУ, находился самый "результативный" экипаж ВС РФ.

Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

"Экипаж "Бороды" был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. Легендарны. 6 орденов мужества на двоих. Сегодня их не стало.
Обоих", — написали на пропагандистском канале.

Момент уничтожения российского "Аллигатора" запечатлели украинские защитники.

Напомним, что за минувшие сутки, 4 декабря, ВСУ ликвидировали 540 российских оккупантов. По состоянию на сегодняшний день потери ВС РФ в Украине составляют около 91 690 человек.

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Дата публикации
Просмотры
764
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