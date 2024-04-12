Улетели к Кобзону: ВСУ поздравили оккупантов с "днем космонавтики" (видео)

Враг продолжает терять в Украине все – достоинство, технику и жизнь.
ВСУ мощно ударили по бронетехнике армии РФ. Вражеские солдаты разбежались и разлетелись кто куда.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
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По словам Бутусова, после попадания в российскую бронетехнику кто-то из экипажа разбежался, а кто-то буквально разлетелся.
"Роскосмос бы восхитился", — иронически написал журналист.
Очевидно, россияне направились просто "на концерт к Кобзону". Удачи!
Напомним, украинские бойцы эффективно отработали по личному составу противника на Авдеевском направлении. Задачу выполнили пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады.
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