"Уличное освещение уже не нужно": в Крыму массирована атака дронов, пылают нефтебаза и энергообъекты

В Крыму вечером субботы, 13 декабря, очень громко / © Фото из открытых источников

Вечер субботы, 13 декабря, в Крыму показался громким. Местные паблики сообщают о массированном налете «неизвестных» дронов, охватившего север, центр и восток полуострова.

О последствиях атаки пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Нефтебаза и «свет» в Симферополе

Горячее всего было в районе Феодосии . По свидетельству местных, беспилотники атаковали тамошнюю нефтебазу. Несмотря на хаотическую стрельбу российского ПВО, избежать ударов не удалось.

В Симферополе под прицелом очутилась электростанция. Взрывы были настолько мощными, что зарево от пожаров видно за километры.

«Уличное освещение в Симферополе уже не нужно – все освещает горящая нефтебаза», – пишет «Крымский ветер».

Также сообщается о падении сбитого дрона прямо на улице в Первомайском и сильном взрыве возле села Широкое.

Аэродромы под ударом

Атака носила комплексный характер, ведь взрывы раздавались и в местах дислокации российской авиации:

Гвардейское: здесь расположен военный аэродром. Около 23:54 местные слышали интенсивную стрельбу по БПЛА.

Саки: еще одна база кафиров, где было «громко».

Джанкой: важный логистический узел на севере Крыма тоже попал под раздачу.

Версия окупантов

Российское Минобороны традиционно пытается преуменьшить масштабы разрушений. Там уже успели отчитаться о якобы 94 уничтоженных дронах за вечер, из которых 41 — именно над территорией Крыма.

Впрочем, многочисленные видео пожары и сообщения о работе «скорых» свидетельствуют о том, что российская ПВО справилась далеко не со всеми целями. Местные оккупационные власти ситуацию пока не комментируют ситуацию на полуострове.

Напомним, ночная атака беспилотников на Россию привела к временному закрытию воздушного пространства над Москвой, что повлекло за собой массовые сбои в гражданской авиации . Этот эпизод, включая задержку самолета премьера Армении, эксперты называют лишь «видимой частью» более широкого авиационного коллапса.