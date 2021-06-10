Улицы побелели: город на Прикарпатье засыпало градом (фото)

Люди опасаются, чтобы град не погубил урожай.

В Коломые, что в Ивано-Франковской области, в четверг, 10 июня, произошел мощный ливень. Также в городе выпал град.

Об этом пишут в сообществе "Коломыя и коломияни".

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Местные жители отмечают, что в городе произошел мощный ливень с градом. Из-за непогоды улицы в Коломые буквально побелели.

Жители города в социальных сетях публикуют фото последствий непогоды. Также люди опасаются, чтобы град не погубил урожай.

В "Укргидрометцентре" же сообщили, что на Прикарпатье до конца 10 июня ожидаются дожди и грозы.

Напомним, в Сети показали последствия непогоды в Мелитополе.

Также под Днепром град побил урожай.

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