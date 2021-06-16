Улицы превратились в реки: в Харьковской и Кировоградской областях из-за непогоды подтопило дома (фото)

На месте событий работают спасатели.

В Харьковской и Кировоградской областях в среду, 16 июня, из-за непогоды подтопило два населенных пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным спасателей, из-за сильного дождя улицы в в поселке Двухречное Купянского района, что на Харьковщине, буквально превратились в реки. Там подтопило 26 домохозяйств. Спасатели очищают дренажные системы водоотведения. Также там вода уже сходит самотеком.

Подтопление произошло и в г. Александрия Кировоградской области. Здесь затопило 11 дворов, из которых 1 — это частный жилой дом. Здесь также работают спасатели, которые откачивают воду и очищают дренажные системы.

Напомним, на Буковине из-за сильных ливней в реке Прут ожидается поднятие уровня воды до 3 метров.

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