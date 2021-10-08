Улиточная ферма, качественная вода и шоурум в Киеве: предприниматели рассказали о результатах выигрыша в проект Эпицентра Партнерский Материал

Улиточная ферма, качественная вода и шоурум в Киеве: предприниматели рассказали о результатах выигрыша в проект Эпицентра Партнерский Материал

В 2020 Эпицентр запустил мощный проект в поддержку малого бизнеса "Миллионы добрых дел", призовой фонд которого в общем составил более десяти миллионов гривен.

Теперь пришло время рассказать об изменениях, которые произошли у героев.

Павел Москаленко из прифронтовой Волновахи пришел на проект с идеей распространения питьевой воды из вендинговых аппаратов. Идея заниматься добычей качественной питьевой воды возникла у мужчины после того, как 2014-2017-го он был волонтером в Донецкой области и развозил воду жителям родного города и в окрестные села.

Павел Москаленко.

"У меня все началось в 2014-м ... Проблема с питьевой водой ... Я как волонтер занимался водой. Когда боевые действия закончились, у меня была мечта — заниматься водой. В 2019-м удалось зарегистрировать скважину и открыть первый аппарат. В "Эпицентре" услышал об этой акции и принял участие в проектах. Я написал бизнесплан. Через неделю мне позвонили", — вспоминает Павел Москаленко.

Павел ко всему еще и священнослужитель. В финале он стал первым участником, которого объявили победителем, и вручили сертификат на полмиллиона гривен. На полученные средства от Эпицентра мужчина расширил количество точек продаж воды, установил новое оборудование и в машине планшет — авторская разработка. Гаджет с помощью специальной программы ведет учет и бухгалтерию, следит за порядком, сообщает о проблемах.

Павел Москаленко.

Павел тщательно следит за оборудованием, с тарой для воды и фильтрами. Собственной запатентованной торговой маркой — "Наша водичка" — отвечает за качество со своей скважины.

Карина Балеста — юрист по образованию. После учебы работала по специальности, но выиграла грант от Эпицентра. Она узнала о проекте, увидев из машины рекламный борд. До того, она уже несколько лет думала, стоит ли менять работу юриста в хорошей компании на свое дело.

Сегодня Карина — владелица студии по изготовлению обуви под собственным брендом "Карина Балеста". Еще она — идейная вдохновительница, дизайнер, главный менеджер, промоутерка, бизнес-стратег, а также занимается онлайн- и оффлайн продажами, ведет страницу в Инстаграм, выбирает поставщиков, контролирует рабочие процессы и, конечно же, создает.

Грантовых средств хватило еще и на мелкие покупки, такие как: активатор клея, ручной инструмент.

Карина Балеста

"За гранты я приобрела швейную машинку и брусучно-шлифовальный аппарат, пресс, специальную ногу", — рассказала бизнесвумен.

Часть средств Карина вложила и в диджитал-рекламу, которая оказалась довольно затратной статьей бюджета и не очень эффективной. Конечно, такое положение вещей повлияло и то, что Карине пришлось открыть мастерскую в период карантинов из-за COVID-19.

Карина Балеста.

Студия Карины Балеста и шоурум территориально расположена в Киеве в районе Софиевской Борщаговки. Заботясь о клиентах, и развивая оффлайн-продажи, предпринимательница выставляет обувь еще в одном столичном шоуруме — на улице Шота Руставели.

Она активно занимается собственным брендом в Инстаграми. Контент на странице — стильный и привлекательный. Обеспечивает стабильный прирост клиентов.

Карина Балеста.

"Нужно обязательно принимать меры ... Если вселенная тебе дала информацию, ты именно там получишь то, что тебе нужно", — считает Карина Балеста.

Алена Шибунько — победительница, которая на гранты взялась за создание с нуля улиточной фермы в пригороде Хмельницкого. Кроме необработанного участка земли со старой глиняной избушкой на ней в 10 километрах от Хмельницкого, у Алены были оптимизм, энтузиазм и осведомленность в общих чертах, как это все организовать.

Ее идея вызвала интерес у судей и желание поддержать потенциально успешный проект. Они согласились, что для Хмельницкого региона улиточная ферма с гастротурами и экскурсиями для детей может стать настоящим хитом.

Алена получила грант в 500 тысяч гривен, которые на счет поступили в срок. Поэтому, тогда не оставалось никаких сомнений, что все произошло на самом деле. И здесь эмоции радости вытеснил хороший испуг от осознания того, сколько работы необходимо осилить в достаточно сжатые сроки: пройти обучение, заказать малек, корм для улиток, древесину для щитов. Предпринимательница готовила поле, выкорчевала с помощниками пни, устанавливала столбы, обнесли периметр специальной сеткой, монтировала систему полива, засеивали поле съедобным для улитки перко, сбивала и раскладывала тысячу щитов, под которыми улитка живет.

Алена Шибунько

Когда огромное общежитие для улиток закончили, Алена вручную расселила сотни тысяч мальков. Затем нужно было украсить территорию фермы для посетителей: убрать, привести в порядок глиняный домик, организовать фотозону, площадку для улиточных гонки, а также готовить вкусности к каждой встрече гостей, потому что согласитесь, что дегустация улиток — для большинства является основным поводом посетить ферму.

"Долго думала, как назвать свою улиточную ферму .. Почему Эпи? Потому, что благодаря Эпицентру осуществилась моя мечта", — отметила Алена.

И, напоследок, из важных задач на ферме — обеспечивать ежедневный уход за улитками. Владельцы работают с утра до вечера. В следующем году они планируют установить новую теплицу.

"Люди не сидите на месте. Всегда пользуйтесь шансом ... Идите вперед. Кто-то другой будет достигать успеха, пока вы будете сидеть на диване", — призвала бизнесвумен из Хмельницкого.

В проект Миллионы добрых дел попали замечательные и деловые люди. Уже через год получили подтверждение тому, что гранты стали им пригодится. Добрые дела приносят счастье всем участникам процесса.

Другой будет достигать успеха, пока вы будете сидеть на диване. "Кто-то начинал с изделия, а сегодня у него производство. Придет благословение. Я скажу словами из Библии: "Каждый достоин своего пропитания", — сказал Павел Москаленко из Волновахи.

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