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Уловки военкоматов: что нужно знать военнообязанному

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1068
Время на прочтение
2 мин
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Уловки военкоматов: что нужно знать военнообязанному

К каким уловкам во время мобилизации прибегают военкоматы / Фото: ТСН.ua

По словам адвоката, есть злоупотребление во время прохождения военно-врачебных комиссий и получение права на отсрочку.

ТЦК и СП (военкоматы) во время мобилизации прибегают к определенным уловкам.

Что следует знать военнообязанным, рассказал адвокат Ростислав Кравец в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"В первую очередь, это необъяснение особого права на отсрочку от мобилизации. Непринятие заявлений по отсрочке, объясняя, что это вам ничего не даст. При этом они прекрасно понимают, что если лицо даст письменное заявление – фактически это будет основанием для отсрочки", – говорит Кравец.

По его информации, также злоупотребление во время прохождения военно-врачебных комиссий, когда состояние здоровья военнообязанного не проверяют так, как следует.

"Очень большое количество лиц, страдающих хроническими заболеваниями, попадают на передовую", — отметил адвокат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полное видео: " Мобилизация дикая! Беспредел ТЦК и наказание для уклоняющихся | Адвокат Ростислав Кравец"

Ранее адвокаты рассказали, можно ли снимать на видео работников ТЦК при вручении повестки.

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Дата публикации
Просмотры
1068
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