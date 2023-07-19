Уловки военкоматов: что нужно знать военнообязанному

По словам адвоката, есть злоупотребление во время прохождения военно-врачебных комиссий и получение права на отсрочку.

ТЦК и СП (военкоматы) во время мобилизации прибегают к определенным уловкам.

Что следует знать военнообязанным, рассказал адвокат Ростислав Кравец в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"В первую очередь, это необъяснение особого права на отсрочку от мобилизации. Непринятие заявлений по отсрочке, объясняя, что это вам ничего не даст. При этом они прекрасно понимают, что если лицо даст письменное заявление – фактически это будет основанием для отсрочки", – говорит Кравец.

По его информации, также злоупотребление во время прохождения военно-врачебных комиссий, когда состояние здоровья военнообязанного не проверяют так, как следует.

"Очень большое количество лиц, страдающих хроническими заболеваниями, попадают на передовую", — отметил адвокат.

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