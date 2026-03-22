Ультиматум Трампа по Ирану: эксперт оценил, какие последствия он может повлечь за собой

Эксперт оценил ультиматум США по Ирану. Да, подобная риторика демонстрирует непонимание природы иранского режима и сложной региональной динамики.

Об этом написал эксперт и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Каковы последствия ультиматима США Ирана

Он отмечает, что угрозы ударами по гражданской энергетической инфраструктуре крайне опасны, ведь могут быть расценены как шаг к военным преступлениям и спровоцировать более широкую эскалацию в регионе.

«Угроза ударами по гражданской энергетической инфраструктуре граничит с угрозой военным преступлением. Страны Персидского залива воспринимают это со страхом, поскольку понимают: ответ Ирана придется именно на их электростанции и опреснительные установки», — отмечает он.

Это, в свою очередь, способно вовлечь в конфликт дополнительные силы, в частности хуситов.

«Иран, вероятно, ответит на ультиматум ударом по инфраструктуре одной из арабских стран Залива, чтобы продемонстрировать готовность поджечь регион. Именно поэтому страны Залива, являясь первоочередными целями, ускорят собственные усилия по деэскалации, фактически действуя вопреки стратегии США», — объяснил эксперт.

Семиволос подчеркивает, что Иран рассматривает контроль над Ормузским проливом как ключевой стратегический ресурс. Следовательно, речь идет о классической ловушке сдерживания для США. Дело в том, что Иран не изменит свою позицию. В то же время президент США Дональд Трамп оказывается в «тупике»: либо начать новый этап эскалации, либо отступить, окончательно разрушив авторитет американского сдерживания.

«Для Ирана закрытие пролива — это главный политический актив. Они не откроют ее добровольно, поскольку именно это дает им власть в настоящем моменте», — отмечает аналитик.

Тегеран, считает он, может применять тактику контролируемого ограничения прохода судов, используя пролив как инструмент постоянного давления. Примечательно, что иранские танкеры продолжают движение в Китай из-за альтернативных маршрутов, отдельные суда получают выборочное разрешение на проход.

«Это дает Тегерану постоянный рычаг без формальной капитуляции и без полной эскалации — управляемый клапан давления, которым можно торговать в любой момент. Именно поэтому любой ультиматум о полном открытии априори проигрывает иранской логике частичных уступок — и именно это делает стратегическую подготовку США к этому сценарию фундаментально неадекватной», — говорит Семиволос.

Как считает эксперт, у Вашингтона есть только два варианта:

прямое применение массированной силы

смена режима в Тегеране.

Семиволос акцентирует, что «бесследственные» угрозы со стороны США лишь подчеркивают непонимание того, что Иран — это не Венесуэла. Он готов к экзистенциальной эскалации.

Причем, если Вашингтон хочет гарантированно открыть пролив, ему придется контролировать берег. А контроль берега — это уже сухопутная операция. Трамп пытается купить «результат» по цене «ракет», но логика Ирана заставляет его либо платить «кровью солдат», либо отступать.

«Не позавидуешь», — завершает Семиволос.

Более того президент США Дональд Трамп заявил, что Иран имеет 48 часов для полного открытия Ормузского пролива. В случае отказа США угрожают ударами по иранской энергетической инфраструктуре, включая электростанции. Трамп подчеркнул, что первой целью может стать самая большая электростанция Ирана. В Вашингтоне заявляют, что блокирование пролива представляет угрозу глобальной энергетической безопасности. Решение Ирана по проливу рассматривается США как критический фактор дальнейшей эскалации конфликта.