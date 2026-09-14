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- Украина
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Ультиматум Зеленского не помог: атаки дронов по западу Украины обеспечивали ретрансляторы в Беларуси
По информации ГПСУ, атаки российских дронов на запад Украины обеспечивались из Беларуси.
Полеты российских дронов во время недавней массированной атаки по Ровенской, Волынской и Львовской областям обеспечивали ретрансляторы с территории Беларуси.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
«Беларусь не перестает поддерживать страну-агрессорку. Потому что даже эти воздушные удары по Ровенской, Волынской и Львовской областях все это обеспечивалось также фактически с территории Беларуси», — сказал спикер ГПСУ.
По его словам, воздушные средства, запускаемые Россией, подпитывались сигналом через ретрансляторы на территории Беларуси.
В то же время Демченко заверил, что украинские пограничники не фиксируют наращивание ударных группировок РФ непосредственно у границы на территории Беларуси.
«Хотя мы и не фиксируем по-прежнему там наращивание каких-то ударных группировок рядом с нашей границей, в непосредственной близости на территории Беларуси, но в целом угроза из Беларуси — она продолжает существовать. Беларусь обеспечивает России возможность ударов по нашей территории», — уточнил спикер пограничников.
Напомним, что еще 19 июня Владимир Зеленский выдвигал ультиматум Александру Лукашенко. Он потребовал немедленно прекратить помощь России в корректировке ударов по украинским городам. Речь шла о четырех таких ретрансляторах в Беларуси, а именно в Гомельской и Брестской областях.
Для выполнения условий белорусского режима Зеленский тогда, в июне, давал ровно одну неделю.
На днях стало известно, что Россия снова развернула ретрансляторы в Беларуси и использует их для ударов по Украине.