Ультиматум Зеленского не помог: атаки дронов по западу Украины обеспечивали ретрансляторы в Беларуси

Минск снова предоставляет ретрансляторы для ударов РФ по западу Украины / © ТСН.ua

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Полеты российских дронов во время недавней массированной атаки по Ровенской, Волынской и Львовской областям обеспечивали ретрансляторы с территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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«Беларусь не перестает поддерживать страну-агрессорку. Потому что даже эти воздушные удары по Ровенской, Волынской и Львовской областях все это обеспечивалось также фактически с территории Беларуси», — сказал спикер ГПСУ.

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По его словам, воздушные средства, запускаемые Россией, подпитывались сигналом через ретрансляторы на территории Беларуси.

В то же время Демченко заверил, что украинские пограничники не фиксируют наращивание ударных группировок РФ непосредственно у границы на территории Беларуси.

«Хотя мы и не фиксируем по-прежнему там наращивание каких-то ударных группировок рядом с нашей границей, в непосредственной близости на территории Беларуси, но в целом угроза из Беларуси — она продолжает существовать. Беларусь обеспечивает России возможность ударов по нашей территории», — уточнил спикер пограничников.

Напомним, что еще 19 июня Владимир Зеленский выдвигал ультиматум Александру Лукашенко. Он потребовал немедленно прекратить помощь России в корректировке ударов по украинским городам. Речь шла о четырех таких ретрансляторах в Беларуси, а именно в Гомельской и Брестской областях.

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Для выполнения условий белорусского режима Зеленский тогда, в июне, давал ровно одну неделю.

На днях стало известно, что Россия снова развернула ретрансляторы в Беларуси и использует их для ударов по Украине.

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