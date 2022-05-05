"Улучшение" каждый день: российские оккупанты возродили в Мариуполе ГАИ

"Улучшение" каждый день: российские оккупанты возродили в Мариуполе ГАИ

Российские оккупанты возвращают во временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации.

Не стал исключением и блокадный Мариуполь в Донецкой области. Оккупанты государства-террориста вместе с коллаборантами вернули в город дорожную автоинспекцию.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Улучшение" каждый день. Обратно в пещеры становится трендом в Украине", — говорится в сообщении представителя мэрии.

К слову, на днях в город прибыли первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета "Единой Россы" Андрей Турчак. Сопровождали гостей местные коллаборанты: "мэр" Константин Иващенко и псевдосекретарь общества Евгений Хармышев. В честь визита высокопоставленных гостей в Мариуполе запустили первый автобусный маршрут.

Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

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