"Улучшение" от рашистов: в Мариуполе люди стоят в длинной очереди за хлебом (видео)

Вместо обещанного улучшения, оккупанты принесли в город массовое унижение. Люди не могут позволить себе купить хлеба, поэтому вынуждены выстаивать в длиннющих очередь за бесплатным, качество которого желает быть лучше.

Во временно оккупированном Мариуполе – критическая ситуация с продуктами. Но, несмотря на это, россияне продолжают врезать гуманитарную помощь местным. Люди не в состоянии купить хлеба, поэтому вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Люди стоят в унизительной очереди за хлебом, ведь не могут себе позволить его приобрести. Нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Даже гуманитарную помощь сильно сузили к определенным льготным группам. По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы это хоть как-то употреблять в пищу", — говорится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что недовольство подобными изменениями в городе растет.

"На фото километровая очередь людей за бесплатным хлебом. По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни", — говорится в сообщении.

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