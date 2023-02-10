"Улучшение жизни" от оккупантов: в Мариуполе сотни людей стоят в длинных очередях за хлебом (фото)

Люди вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить самые необходимые продукты.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области люди вынуждены выстаивать в длинных очередях, чтобы получить хлеб и горячую кашу.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Настоящая жизнь в оккупированном Мариуполе выглядит так. Жители выстраиваятся в километровые очереди за хлебом", — говорится в сообщении.

Официальные власти города отметили, что сотни людей пришли с утра в микрорайон "Восточный", где выдают хлеб.

фото/Мариупольский городской совет

фото/Мариупольский городской совет

"Такие же очереди в других районах за горячей кашей. Это и есть "улучшение жизни" от оккупантов — постоянные очереди. За едой, продуктами или за услугами. Настоящее выживание. И это в европейском городе в начале ХХІ века. Россиянам мало было уничтожить город и убить более 20 тысяч мирных жителей. Они продолжают издеваться над людьми. Мариуполь ждет одного — возвращение в Украину, а с ним и восстановление достойной жизни, как это было до прихода "освободителей", — отметили в городском совете.

фото/Мариупольский городской совет

Напомним, россияне проводят тотальную русификацию школ в оккупированном Мариуполе. Каждая неделя начинается с гимна России.

Также в городе оккупанты продолжают уничтожать дома, десятки многоэтажек они превращают в руины.

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