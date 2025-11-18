Улучшенные системы SAMP/T для Украины: эксперт раскрыл, на что они способны

SAMP/T / © Getty Images

Реклама

Улучшенные зенитно-ракетные комплексы SAMP/T, которые Украина получит для усиления своей ПВО, будут способны эффективно сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Об этом руководитель учебного департамента Академии «Дронариум» Дмитрий Следюк рассказал в эфире «Киев24».

«О новой версии кое-что известно. Она называется SAMP/T NG. Это новое поколение франко-итальянского зенитного комплекса. Ключевое отличие заключается в том, что к ней добавлен новый радар, который имеет полностью сферический охват. То есть он может „смотреть“ и в зенит, что позволяет этому модернизированному комплексу, в отличие от стандартного, довольно эффективно уничтожать именно баллистические ракеты. То есть повышенная способность перехвата баллистических и гиперзвуковых угроз и т.д. для Украины сейчас довольно важно», — рассказал Следюк.

Реклама

Он добавил, что дальность новых ракет к SAMP/T будет достигать до 150 км.

Эксперт напомнил, что система находится в разработке, под серийное производство в Украине. По заключенному с Францией соглашению Киеву должна быть предложена именно модернизированная версия комплекса.

Напомним, 17 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Украина в рамках подписанного с его государством 10-летнего соглашения получит улучшенные системы ПВО SAMP/T с усиленными характеристиками. Сейчас они находятся в разработке. Украина станет первой, где эти модернизированные системы будут развернуты, даже раньше самой Франции. Речь идет о восьми системах SAMP/T.