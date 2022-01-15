Улучшили и протестировали: в Минобороне представили новую зимнюю обувь для ВСУ

Улучшили и протестировали: в Минобороне представили новую зимнюю обувь для ВСУ

В этом году Минобороны станет их закупать.

В Министерстве обороны Украины представили новую зимнюю обувь для военнослужащих ВСУ. Ее начнут закупать в этом году.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Украины Юрий Мысягин.

Он рассказал, что новые модели берцов более усовершенствованы по сравнению с предыдущими:

"Изменили внешний материал обуви – вместо специальной кожи они будут изготавливаться из нубука (поскольку кожа не давала нужного для бойцов пароотвода – ботинки "дышали", но недостаточно);

изменили внешний вид – уменьшили их высоту (для того, чтобы удобнее было одевать и быстрее шнуровать) + улучшили крючки (теперь во время сгибания ноги крючки не будут мешать);

усовершенствовали носок и заднюю часть берцев – они стали крепче, изготовлены из полиуретана и предохраняют ногу от повреждений спереди и сзади;

сменили подошву – она теперь прочнее и меньше скользит, а срез каблука сделали для комфортного перемещения в ботинках на военной технике;

главной новинкой стала совсем другая стелька — теперь у нее есть слой фольги, перфорация и анатомическая форма для максимального комфорта ношения обуви", — написал Мысягин.

Он добавил, что новые ботинки разрабатывали с учетом отзывов и пожеланий украинских военнослужащих, которые их тестировали. Производит обувь производитель TALAN. В продаже такой обуви не будет. Это – собственность ВСУ.

Напомним, что Североатлантический Альянс уже принял решение о членстве Украины и Грузии в НАТО, но не установил сроки, когда это произойдет.