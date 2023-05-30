Улучшите любой образ за несколько минут: пять модных советов, которым можно научиться в TikTok

Сегодня в TikTok можно найти немало советов, которые помогут выглядеть модно в 2023 году. Вот пять наиболее популярных из них.

Совет 1: соблюдайте правила "трех цветов"

Чтобы любой образ выглядел сбалансированно, представьте, что вы специалист по искусству и должны соблюдать правила "трех цветов". То есть нельзя комбинировать вместе более трех разных цветов. И так, в этот список входят также и нейтральные. А чтобы "разбавить" летний образ — добавьте немного яркости. Это могут быть сумочка, аксессуары или даже оверсайз блейзер для прогулки в прохладную погоду.

Совет 2: элегантная водолазка с помощью одного взмаха руки

Если вы любите носить волосы, этот совет вам точно пригодится. Для создания элегантного и утонченного образа просто заверните горловину не наружу, а внутрь. Стилисты утверждают, что так вы сделаете декольте "чистее" и поверх можно будет одеть любое ожерелье, чтобы довершить образ.

Совет 3: добавьте в свой гардероб простые белые футболки.

Чтобы за две секунды сменить скучный образ на более интересный и стильный, вам понадобится всего одна простая белая футболка. Ее можно одевать под легкие объемные летние свитера так, чтобы белая горловина оставалась видимой. Специалисты по моде считают, что благодаря такому лайфгаку можно любой ансамбль сделать гораздо более модным.

Совет 4: сделайте обычный кардиган крутым аксессуаром

Кардиганы кажутся достаточно простыми, хотя их часто комбинируют с разными предметами гардероба. Чтобы сделать образ более интересным, застегните последние пуговицы кардигана за спиной. Так образ получит легкость и будет выглядеть гораздо элегантнее, чем если вы просто оставите все пуговицы расстегнутыми.

Совет 5: не забывайте об аксессуарах

Часто даже самый лучший образ может выглядеть незавершенным. Такое случается, когда выбранные предметы гардероба недостаточно контрастны. Как это поправить и выглядеть модно? Разместите любой повседневный аксессуар (бейсболка, джоггеры, кроссовки) и вы сможете найти баланс между легкостью и неожиданным результатом.

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