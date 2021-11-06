Улыбался и позировал в трусах: до 8 лет могут заключить в тюрьму мужчину, который забил до смерти нутрий и кота

Действия мужчины снимала на видео его сожительница.

Буковинские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 47-летнего жителя села Керстенцы Днестровского района Черновицкой области, который жестоко убил нутрий и кота.

В сентябре в соцсетях появилось видео, на котором мужчина лишь в трусах бил палкой по голове нутрий, от чего те умерли. А потом схватил за хвоста и задние лапы кота, изо всех сил бил им о бетонную поверхность, пока животное тоже не умерло. Все это снимала на видео 37-летняя сожительница мужчины. Он позировал и улыбался на фоне замученных животных. Это произошло 6 сентября.

Василий Виноградов / Facebook

Василий Виноградов / Facebook

Василий Виноградов / Facebook

Василий Виноградов / Facebook

Василий Виноградов / Facebook

Женщина перебросила видео знакомому, а тот выложил в соцсеть. Подтверждение о жестоком обращении с животными увидели и полицейские, начавшие уголовное производство.

"На основании собранных доказательств причастности буковинца к уголовному правонарушению, следователи полиции составили обвинительный акт, утвержденный прокурором Днестровской окружной прокуратуры, и направили его в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 (Жестокое поведение с животными). За издевательство над животными мужчине грозит до 8 лет лишения свободы", — сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

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