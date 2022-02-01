"Уманьпиво" стала первой в Украине компанией, использующей солнечную энергию для производства пива и безалкогольных напитков!

Так, было принято решение о переходе на альтернативное энергопотребление и установку собственной солнечной электростанции. Партнером по поставке и монтажу батарей стала компания Rayton Sun. Этот шаг стал весомым вкладом пивоварни в собственную энергонезависимость, экономию финансовых затрат и поддержку зеленых технологий, которые сейчас ценятся в мире.

Накануне установки солнечной электростанции была проведена большая подготовительная работа. Энергоаудит показал, что для полного покрытия дневного потребления электроэнергии батареями не хватит общей поверхности крыши завода. Поэтому был найден выход в использовании наиболее подходящих для этого поверхностей. Перед размещением солнечных модулей на крышах предприятия каждый из них прошел тщательную экспертизу. И только после этого был начат монтаж.

Результатом выполненных работ стала установка станции мощностью 408 кВт. Для этого было использовано 10 крыш складских и производственных помещений пивоварни, админкорпуса и других находящихся на южной стороне зданий. Для реализации задействовали 626 солнечных панелей Jinko solar мощностью 525 Вт и 139 панелей на 440 Вт. Учитывая разные материалы, расположение и углы наклона крыш, были использованы разные виды креплений. Так, одна станция практически соединила в себе 4 станции разного типа. Сердцем системы стали 6 инверторов и система мониторинга Huawei, которая позволяет 24/7 отслеживать работу станции, текущую экономию и окупаемость.

По словам СЕО компании "Уманьпиво" Игоря Кисиля: "Установка собственной солнечной электростанции обеспечила определенную независимость предприятия от других поставщиков электроэнергии. Инвестируя сейчас в зеленую энергетику, мы фактически приобрели электроэнергию на 25 лет вперед по цене 0,70 грн/кВт, когда тариф электросетей составляет 3,91 грн/кВт и постоянно растет".

Сроки окупаемости солнечных электростанций ежегодно уменьшаются, учитывая стабильно растущую стоимость электроэнергии. Поэтому установка солнечных батарей свидетельствует о дальновидной позиции руководства компании "Уманьпиво" относительно оптимизации расходов на энергопотребление, а также сотрудничества с зарубежными партнерами. "Уманьпиво" является экспортоориентированной компанией, планирующей увеличивать объемы реализации продукции за границу. Большинство европейских партнеров хорошо оценивают и предпочитают сотрудничать с заводами, замещающими часть энергопотребления зеленой энергетикой.

О компании "Уманьпиво"

"Уманьпиво" – семейная пивоварня, основанная в 1878 году. Она является производителем пива, сидра, кваса и лимонада. Компания выращивает сырье на собственных полях, что позволяет контролировать качество продукции, начиная с зернышка ячменя на поле и до готовой продукции на полках супермаркетов. Ежесуточно завод выпускает более 100 000 бутылок разнообразных напитков, которые представлены во всех областных центрах Украины и экспортируются в более чем 10 стран мира: Китай, Израиль, США, Германию и другие.

О компании Rayton Sun

Rayton Sun является поставщиком солнечных электростанций для предприятий для минимизации собственного потребления. Компания предоставляет консультации и планирование перехода бизнеса на солнечную энергию, разрабатывает проектную документацию и выполняет монтаж и обслуживание солнечной электростанции.

Контактная информация

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по адресу: ул. Успенская, 29, Умань, Черкасская обл. 20300

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