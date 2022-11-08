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Умело провели "демилитаризацию" врага: ВСУ уничтожили вражеский самолет, позиции ПВО, ЗРК и пункты управления

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Умело провели "демилитаризацию" врага: ВСУ уничтожили вражеский самолет, позиции ПВО, ЗРК и пункты управления

Генштаб ВСУ

Украинские пилоты нанесли более двух десятков ударов по местам размещения вражеской техники и личного состава.

Украинские пилоты, зенитчики и ракетчики изрядно "насыпали" оккупантам за минувшие сутки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, БПЛА Ланцет-3 и 4 дроны Орлан-10.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.

Напомним, что на южном для корректировки огня артиллерии был зафиксирован полет около 50 российских беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
476
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