Уменьшается ли студентов в Украине из-за открытия границы для юношей - рассказали в Минобразования

Студенты / © ТСН.ua

В Украине нет аномального количества отчислений студентов из вузов, зато фиксируется тенденция возвращения молодежи из-за рубежа.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время дискуссии в рамках проекта “Новая страна”.

По словам министра, нынешняя ситуация в сфере образования является стабильной, а прогнозы — положительными.

«Мы не видим никаких аномалий в студенческом контингенте, мы не видим отчислений из университетов. Молодежь, возможно, уезжает, но мы видим динамику возвращения, и она растет», — отметил Лисовой.

Глава МОН подчеркнул, что возвращение молодых людей будет продолжаться и в дальнейшем, в частности после того, как вступят в силу изменения, которые позволяют более гибкое пересечение границы для студентов.

«Эта динамика будет увеличиваться по мере того, как 90 дней будут подходить. Мы рассчитываем, что будет больше свободы въездов и выездов для молодежи, которая сегодня заблокирована за рубежом», — пояснил он.

Министр напомнил, что немало выпускников школ оказались за границей не по собственному выбору, а из-за решения родителей во время начала полномасштабного вторжения.

«Молодежь, которая не принимала самостоятельного решения до 18 лет, еще в 10-11 классе, выехала потому, что за нее решали родители, руководствуясь страхами за детей. Эти дети закончили школу за рубежом, поступили в университеты и не могли вернуться. Это решение разблокировано, и я верю, что оно приведет к определенному балансу», — подчеркнул Лисовой.

Он также отметил, что даже если часть студентов решит временно уехать, это не повлечет серьезных потерь для украинского образования.

«Да, кто-то уедет еще до 20 лет, но кто-то и въедет. Кто-то сейчас уедет и вернется. Я убежден в том, что эта политика не приведет к значительным потерям», — резюмировал министр.

