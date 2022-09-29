Уменьшили вражеское войско: украинские военные минуснули 18 россиян, два танка и шесть единиц техники

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют 18 россиян, два танка и шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники.

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Напомним, что в Херсонской области российские кафиры попытались провести наступательную операцию танками.

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