Уменьшили вражеское войско: украинские военные минуснули 18 россиян, два танка и шесть единиц техники

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.
Подтвержденные потери врага составляют 18 россиян, два танка и шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники.
Напомним, что в Херсонской области российские кафиры попытались провести наступательную операцию танками.
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