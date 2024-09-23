Уменьшилось ли в Украине случаев "бусификации": ответ начальника Одесского ТЦК

Есть и положительные новости о работе ТЦК.

Случаев так называемой "бусификации" украинцев стало гораздо меньше. ТЦК действуют в пределах своих правил, обязанностей и полномочий.

Об этом сказал начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко, пишет "Судебно-юридическая газета".

"Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и в пределах своих полномочий", – сказал Пуйко.

Также он отметил, что мобилизация населения из деревень и городов происходит равномерно, а зарплата в ТЦК не превышает 30 тысяч гривен.

"Люди, которые снимают конфликты с ТЦК, по его словам, делают это по заказу", — подчеркнул Пуйко.

Как акцентировал глава ТЦК, подавляющее большинство личного состава – это вернувшиеся с фронта военнослужащие, многие из которых получили ранения. И у них есть чувство несправедливости.

"Но существует проблематика в отношении возвращенных людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава ротохраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам искалеченными, ранеными и в которых существует в душе заложенное чувство несправедливости", – резюмировал он.

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