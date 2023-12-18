Российские кафиры продолжают нести потери на войне против Украины. В то же время Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач.

За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

13 окупантов;

1 тяжелая огнеметная система "Буратино";

2 танка;

1 станковый автоматический гранатомет;

6 орудий;

1 разведывательный БпЛА "Суперкам";

16 единиц автобронетехники.

"Уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения Муром-М, 3 наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении

Также мы писали, что полное отсутствие помощи для Украины от международных партнеров крайне негативно отразится на ситуации в зоне боевых действий, и в течение года государство потеряет ряд территорий на востоке и юге. На фоне продвижения окупантов Россия развернет кампанию по принуждению Украины к переговорам на своих условиях.

Кроме того, на Авдеевском направлении по несколько десятков раз в сутки продолжаются "мясные штурмы " кафиров. Россияне бросают резервы и пытаются здесь штурмовать украинские позиции под прикрытием своей неумолкающей артиллерии.

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