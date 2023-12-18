Уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения Муром-М.
Российские кафиры продолжают нести потери на войне против Украины. В то же время Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач.
За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
- 13 окупантов;
- 1 тяжелая огнеметная система "Буратино";
- 2 танка;
- 1 станковый автоматический гранатомет;
- 6 орудий;
- 1 разведывательный БпЛА "Суперкам";
- 16 единиц автобронетехники.
"Уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения Муром-М, 3 наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении
Также мы писали, что полное отсутствие помощи для Украины от международных партнеров крайне негативно отразится на ситуации в зоне боевых действий, и в течение года государство потеряет ряд территорий на востоке и юге. На фоне продвижения окупантов Россия развернет кампанию по принуждению Украины к переговорам на своих условиях.
Кроме того, на Авдеевском направлении по несколько десятков раз в сутки продолжаются "мясные штурмы " кафиров. Россияне бросают резервы и пытаются здесь штурмовать украинские позиции под прикрытием своей неумолкающей артиллерии.
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