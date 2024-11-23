"Генералы должны быть в окопах": Зеленский прокомментировал реформу системы управления в ВСУ

По словам президента Украины, генералы должны находиться в окопах и видеть своих солдат.

Изменения в управленческих подходах в ВСУ, указанные в Плане внутренней устойчивости Украины, предполагают, в частности, уменьшение бюрократии в армии.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine в ответ на вопрос "Суспільного".

Зеленский добавил, что это сейчас одна из главных задач главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", – заметил президент.

По словам Зеленского, сейчас очень важно поддерживать нравственный дух военнослужащих.

"И если, но это уже решать военным, если переход на систему "корпус-бригада", которую они предлагают сегодня — это уменьшение этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", — отметил гарант.

Напомним, по мнению Александра Коваленко, в условиях тотального численного превосходства противника именно дивизионная система управления может помочь повысить обороноспособность ВСУ. Впрочем, такая система управления имеет не только преимущества, но и некоторые недостатки.

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