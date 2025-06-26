Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан

Руслан Боделан / © УНІАН

В четверг, 26 июня, скончался бывший городской голова Одессы Руслан Боделан. Политику было 83 года.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении», — написал он.

Руслан Боделан был городским председателем Одессы с 1998 года по 2005 год. После победы на президентских выборах Виктора Ющенко он уехал из Украины. Тогда против Боделана возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий.

Напомним, 22 октября 2001 года депутаты подавляющим большинством одобрили предложенное Боделаном решение «О введении трехязычия — украинского, русского и иностранных языков в городе Одессе». Этим они вызвали протесты не только со стороны общества «Просвіта», но и нескольких политических партий области.

В 2005 году он переехал в Россию, жил в г. Санкт-Петербург. Работал заместителем главы Санкт-Петербургского международного торгового порта.

В январе 2006 года, согласно официальным данным Российской Федерации, Руслан Боделан получил российское гражданство.

В апреле 2010 года Руслан Боделан вернулся в город. Он якобы оставил работу в морском торговом порту Санкт-Петербурга и, как сообщали несколько агентств, со ссылкой на источники, близкие к Боделану, на этот раз окончательно вернулся в Одессу.

В 2010 году уголовные дела против Боделана были закрыты.

Ранее сообщалось, что после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью 28 мая 2025 года ушел из жизни Сергей Швец — украинский журналист, политический обозреватель и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа».

По данным депутата Ярослава Железняка, в настоящее время в Верховной Раде 399 народных депутатов.