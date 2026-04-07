Игорь Митюков / © Фото из открытых источников

Во вторник, 7 апреля, на 74-м году жизни скончался известный украинский финансист и государственный деятель Игорь Митюков.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, а также бывший глава ведомства Игорь Уманский.

Что известно о причинах смерти Игоря Митюкова

Официальная причина смерти пока не разглашается. В то же время, источники в финансовых кругах сообщают, что эксминистр длительное время болел и в последнее время находился в реанимации.

«Сегодня не стало одного из величайших министров финансов Украины Игоря Митюкова. Он был одним из моих учителей и одним из немногих „глубь“ государственного уровня, которых я искренне уважал. Вечная память!», — написал Игорь Уманский.

Церемония прощания с Игорем Митюковым состоится в пятницу, 10 апреля, в 10.00 в помещении Национальной филармонии Украины в Киеве.

Что известно об Игоре Митюкове

Игорь Митюков в течение десятилетий занимал ключевые посты в системе государственного управления и финансов. С 1994 по 1995 год работал вице-премьер-министром по вопросам финансовой и банковской деятельности. Дольше всего возглавлял Министерство финансов Украины — с 1997 по 2001 год.

В феврале 1994 года начал работу в должности заместителя главы НБУ. С 1995 по 1997 год являлся спецпредставителем правительства при Евросоюзе в Брюсселе. В 2002-2005 годах работал послом Украины в Великобритании и представлял страну в Международной морской организации.

В последние годы Игорь Митюков продолжал участвовать в управлении государственным сектором. В период 2019-2020 годов он входил в наблюдательный совет Ощадбанка, а с марта 2023 года был членом наблюдательного совета Укрпочты. Также в разное время он выступал советником правительства Украины.

Напомним, стало известно о смерти ведущего солиста Национальной оперы Украины, заслуженного артиста Украины Петра Приймака .