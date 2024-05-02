Умер через 2 дня после визита в ТЦК: что известно о расследовании громкого дела в Хмельницком

Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 41-летнего хмельничанина Андрея Панасюка, скончавшегося после посещения ТЦК.

Об этом передает "Суспільне Хмельницький".

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Еще 2 апреля родственники умершего написали заявление об оставлении Андрея в опасном для его жизни состоянии и неоказании ему медицинской помощи, а также о захвате и принудительном содержании в помещении Хмельницкого городского ТЦК и СП в Хмельницкое районное управление полиции.

По словам родных, первоначально заявление переправили в территориальное управление Государственного бюро расследований. Но после рассмотрения ГБР вернуло материалы снова в полицию.

"По результатам рассмотрения принято решение о возвращении материалов в органы Нацполиции, поскольку отсутствуют признаки военного уголовного правонарушения, подследственного ГБР. Из содержания заявления, вероятно, могут содержаться признаки уголовных правонарушений, подследственных Нацполиции. Кроме этого, инициировано проведение служебных расследований в Хмельницкий областной ТЦК и СП и военной службы правопорядка", – рассказала спикер теруправления Государственного бюро расследований в Хмельницком Екатерина Герасимук.

По материалам, вернувшимся из ГБР в полицию области, возбудили уголовное расследование по факту незаконного лишения свободы (ч.3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие в этом уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные действия", –рассказала в местной полиции.

Личный контроль омбудсмана

Также ход расследования уголовного производства находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"После ситуации, которая произошла с Андреем Панасюком, проводилась выездная мониторинговая проверка работниками центрального офиса омбудсмана. Отчет по результатам этой проверки будет обнародован позже", — говорит представитель омбудсмана Оксана Кизаева.

Кроме того, по ее словам, промежуточные результаты мониторинговой проверки были обсуждены на совещании с руководителями правоохранительных органов в Хмельницкой военной администрации.

Напомним, что в начале апреля Украину разразился громкий скандал: в Хмельницком 41-летний Андрей Панасюк умер через два дня после того, как побывал в объединенном городском ТЦК и СП.

Родные обвиняют ТЦК в смерти мужчины, а военкомы свою вину отрицали.

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