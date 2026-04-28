Умер через шесть дней после мобилизации: в ТЦК назвали причину смерти днепрянина

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что у умершего в марте жителя Днепра Евгения Лагунова через шесть дней после мобилизации перед тем произошли эпилептические нападения.

Об этом в ТЦК Днепропетровщины заявили в ответ на запрос «Радио Свобода».

«Гражданин Лагунов Евгений Сергеевич был призван на военную службу по мобилизации и был военнослужащим взвода охраны 1-го отдела Самаровского районного ТЦК СП. При исполнении служебных обязанностей в расположении взвода охраны у солдата Лагунова произошел эпилептический приступ. Он был оперативно доставлен в Магдалиновскую центральную больницу», — говорится в ответе.

«Также стало известно, что после оказания помощи работниками Магдалиновской центральной больницы Лагунова Е.С был перенаправлен в КП „ЦРЛИЛ Самаровского района“ в городе Самар, где у последнего произошло повторное эпилептическое нападение. После нескольких дней пребывания в КП „ЦРЛИЛ Самаровского района“ в г. Самар Лагунова Е.С. была перенаправлена в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова», — отметили в ТЦК.

43-летний архитектор из Днепра Евгений Лагунов умер через шесть дней после мобилизации, 8 марта.

По словам его матери, 2 марта его задержали работники ТЦК, он прошел военно-врачебную комиссию. Мужчину сочли годным к несению службы в тыловых частях и направили проходить службу в один из РТЦК Днепропетровщины. Как сообщила корреспондентка Радио Свобода, последний раз с Лагуновым говорили, когда его туда везли, а уже через несколько часов мужчина оказался в больнице с многочисленными травмами и был в коме.

По факту смерти полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Спикер Самаровского райуправления полиции Юлия Жидкова сообщила Радио Свобода, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.

Мать Лагунова Наталья возразила, что у сына была эпилепсия.

Напомним, в помещении ТЦК Кривого Рога скончался мобилизованный, которого полиция доставила в качестве нарушителя учета. У мужчины онкологические заболевания, однако был направлен на ВЛК.

