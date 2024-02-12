Умер через восемь дней после мобилизации: Сеть всколыхнула история военнообязанного из Тернополя

В Тернопольской области в учебном центре, где проходят подготовку курсанты, умер 36-летний мужчина. Он был призван на военную службу 1 февраля и 9 числа умер от острой легочной – сердечной недостаточности.

Об этом сообщил Тернопольский областной ТЦК СП.

Как стало известно, солдат Николай Ирзайкин был призван на военную службу 1 февраля этого года Тернопольским ОМТЦК СП. Его направили в учебный центр для получения военных навыков.

“Однако, 09 февраля 2024 года на имя начальника Тернопольского ОМТЦК СП от командования воинской части поступило сообщение о смерти солдата Николая Ирзайкина в результате острой легочной – сердечной недостаточности, о чем была извещена семья военнослужащего. Напоминаем, что все призванные в ряды ВСУ военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят курс по своей специальности”, — рассказали в Тернопольский областной ТЦК СП.

О смерти мужчины сообщил и городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Еще одно ужасное известие всколыхнуло наш город. Ангелом возвращается домой воин Ирзайкин Николай Валентинович (20.02.1988 г.р.). Его жизнь оборвалась 9 февраля. Мы искренне сочувствуем семье и всем близким Героя. Он навсегда останется в наших сердцах мужественным защитником, искренне любившим Родину. Вечная и светлая память", — написал на своей странице в соцсети мэр города.

Какая реакция пользователей в соцсетях

Украинцы в комментариях возмущаются, что военно-врачебная комиссия признала мужчину годной в то время, как у него, очевидно, были серьезные проблемы со здоровьем.

Объяснять, каким образом ВЛК его сочло подходящим, вы не собираетесь, я правильно понял?

А как солдат прошел медицинскую комиссию? А как на передовую попадают люди с открытой формой туберкулеза? Как проходят ВЛК с давлением 220 и плохой кардиограммой?

ВЛК – формальность. Главный критерий для прохождения – наличие личности. Есть лицо в ТЦК – проходит положительно ВЛК.

Так может ВЛК поедет защищать государство, если не отвечает занимаемым должностям? Как они сочли человека пригодным? Это было бы справедливо. У общества очень большой запрос именно на справедливость.

Меня смущает больше коммуникация об этом случае. Есть большие сомнения в объективности судмед экспертизы. И вообще ли она будет.

Напомним, что даже после одобрения 7 февраля Верховной Радой в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации пока неизвестно, сколько именно людей планируют мобилизовать в Украине.

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