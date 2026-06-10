Умер депутат, голосовавший за Конституцию Украины: что известно о Вячеславе Бельском

Вячеслав Бельский / © Верховная Рада Украины

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Ушел из жизни бывший народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский. Он непосредственно участвовал в голосовании за принятие Конституции Украины.

О смерти сообщили в Верховной Раде Украины.

Умер Вячеслав Бельский — подробности

«С грустью сообщаем о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского», — говорится в официальном сообщении.

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В Верховной Раде отметили, что политик принадлежал к числу депутатов, которые поддержали принятие Конституции Украины и присоединились к формированию украинской государственности.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Вячеслава Бельского. Вечная память», — отметили в Верховной Раде.

О дате, времени и месте прощания с бывшим народным избранником пока не сообщается.

Вячеслав Бельский — что известно о бывшем депутате

Вячеслав Иванович Бельский был украинским политиком и народным избранником Верховной Рады II созыва. Его избрали в парламент от Запорожской области (Василовский избирательный округ №189).

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Будущий политик родился 4 мая 1954 года. Он получил высшее образование и по специальности был ученым агрономом. Перед тем как попасть в политику, Бельский возглавлял колхоз «Украина», где руководил сельскохозяйственными процессами и организацией аграрного производства.

До того как стать народным депутатом, у него не было опыта работы в парламенте. На момент избрания Бельский входил в ряды Коммунистической партии Украины и представлял фракцию «Коммунисты Украины за социальную справедливость и народовластие».

Во время своей каденции в Раде депутат работал в Комитете по агропромышленному комплексу, земельным ресурсам и социальному развитию села. В этой должности он занимался реформированием земельных отношений, аграрной политикой и развитием сел в сложный экономический период 1990-х годов.

Когда в 1998 году его депутатские полномочия завершились, Вячеслав Бельский продолжил работу в хозяйственной сфере и на госслужбе. В частности, он руководил направлениями, контролировавшими производство и оборот спирта и табака, а также работал в одной из районных государственных администраций Запорожской области. Жизнь экснардепа оборвалась в возрасте 72 лет.

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Напомним, на 47-м году жизни скончался известный украинский комментатор, спортивный журналист и радиоведущий Александр Тингаев .

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