Умер эск-председатель Верховного Совета Крыма, призывавший к объединению с Россией

Бывший нардеп от Партии регионов Борис Дейч скончался в Москве после заражения COVID-19.

В понедельник, 7 февраля, на 84-м году жизни скончался бывший народный депутат Верховной Рады Украины и бывший председатель Верховного Совета Крыма Борис Дейч, поддержавший аннексию полуострова Россией.

Об этом сообщил глава общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин.

Оккупационные СМИ уточнили, что Дэйч умер после заражения коронавирусной инфекцией в одной из клиник Москвы, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Отмечается, что он получил две дозы вакцины, но не указывается, какой препарат был использован для прививки — российский "Спутник V" или какой-либо из признанных в странах ЕС или ВОЗ.

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Борис Дейч был народным депутатом от Партии регионов в 2006-2014 годах. Ранее, в 2002-2006 годах возглавлял Верховный Совет Крыма.

В 2010 году, как народный депутат, Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины, а во время Революции Достоинства поддерживал антимайдан. Кроме того, в 2014 году он голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного референдума в Крыму призвал объединяться с РФ.

В 2013 году беглый президент Виктор Янукович присвоил Дейчу звание Героя Украины. Также у него есть орден Ярослава Мудрого и орден "За заслуги". Петиция на сайте президента Украины о лишении Бориса Дейча звания Героя Украины, которая была объявлена в 2015 году, не набрала достаточного количества голосов.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией скончался Сергей Шахов – руководитель местного МЧС, подконтрольный российским властям.

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