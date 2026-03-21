Умер Филарет: прощание с патриархом будет продолжаться до воскресенья (фото)
Филарет похоронят во Владимирском кафедральном соборе.
Прощание со святейшим патриархом Филаретом, умершим 20 марта, продлится до утра воскресенья, 22 марта, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.
Об этом говорится на сайте Православной церкви Украины.
Церемония прощания
Церемония прощания с Филаретом началась в 20.00 20 марта. Утром в субботу, 21 марта, над гробом с телом патриарха проведут заупокойную Божественную литургию и панихиду.
Прощание будет продолжаться сегодня. В ПЦУ отметили, что доступ в целом будет свободным, но «может на время ограничиваться по уважительным причинам».
Погребение
Приблизительно в 11:00 от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь до Владимирского кафедрального собора отправится траурная процессия с телом Филарета. Во Владимирском соборе будет завершено отпевание и состоится захоронение патриарха.
Умер патриарх Филарет
20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.
9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарет госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с митрополитом ПЦУ Эпифанием и выразил соболезнования ему и всем верующим в связи со смертью патриарха Филарета.
«Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности. Украинский народ всегда будет уважать его вклад в развитие поместной церкви. И без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины», — подчеркнул президент.