Умер Филарет: прощание с патриархом будет продолжаться до воскресенья (фото)

Умер патриарх ПЦУ Филарет / © Associated Press

Прощание со святейшим патриархом Филаретом, умершим 20 марта, продлится до утра воскресенья, 22 марта, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Об этом говорится на сайте Православной церкви Украины.

Церемония прощания

Церемония прощания с Филаретом началась в 20.00 20 марта. Утром в субботу, 21 марта, над гробом с телом патриарха проведут заупокойную Божественную литургию и панихиду.

Прощание будет продолжаться сегодня. В ПЦУ отметили, что доступ в целом будет свободным, но «может на время ограничиваться по уважительным причинам».

Филарет отошел в вечность 20 марта в результате обострения хронических болезней / © Associated Press

Погребение

Приблизительно в 11:00 от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь до Владимирского кафедрального собора отправится траурная процессия с телом Филарета. Во Владимирском соборе будет завершено отпевание и состоится захоронение патриарха.

20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.

9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарет госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с митрополитом ПЦУ Эпифанием и выразил соболезнования ему и всем верующим в связи со смертью патриарха Филарета.

«Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности. Украинский народ всегда будет уважать его вклад в развитие поместной церкви. И без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины», — подчеркнул президент.