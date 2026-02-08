- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 607
- Время на прочтение
- 2 мин
Умер известный архитектор — автор знаменитых кварталов в Киеве (фото)
В Варшаве в конце января скончался украинский архитектор Юрий Шалацкий — автор постмодернистских кварталов на Подоле и жилой застройки в Киеве.
В Варшаве скончался украинский архитектор Юрий Шалацкий (Jerzy Szalacki). Он ушел из жизни в собственной квартире в результате сердечного приступа.
О смерти художника сообщил музыкант Александр Лозовский.
По его словам, трагедия произошла еще в конце января, однако информация стала известна публично только сейчас.
«Вниманию архитектурного сообщества! Ушел в засветы архитектор Юрий Шалацкий Jerzy Szalacki», — написал Лозовский.
По данным, предоставленным родственниками архитектора в Польше, церемония прощания запланирована на 16 февраля в 11:00 в Костеле Матери Божьей Победной (Kościół Matki Bożej Zwycięskiej) в Варшаве. За более подробной информацией о прощании просят обращаться к племяннику Юрию Шалацкому — Петру Загаевскому (Piotr Zagajewski).
Что известно о Юрии Шалацком
Юрий Шалацкий — один из ключевых представителей украинского постмодернизма в архитектуре. Он был среди авторов жилых кварталов на столичном Подоле, построенных в 1984-1992 годах. Ансамбль состоит из 19 домов, расположенных между улицами Введенской, Кирилловской, Межигорской и Еленовской.
Особенностью этого комплекса является то, что каждое здание имеет свой архитектурный проект и отличается индивидуальными формами, что стало знаковым примером постмодернистского подхода в киевской жилой застройке. Среди других известных работ архитектора — жилые дома на улице Антоновича в Киеве.
В последние годы Юрий Шалацкий активно занимался защитой подольских кварталов от хаотической застройки, неупорядоченных перестроек и несанкционированного утепления фасадов. В частности, он следил за восстановлением модернистской беседки в одном из дворов Подола, которую коммунальные службы частично разрушили несколько лет назад.
Юрий Шалацкий долгое время жил в Польше, однако оставался тесно связанным с украинской архитектурной средой и Киевом, считавшимся одним из главных проектов своей жизни.
