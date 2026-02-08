Умер известный архитектор — автор знаменитых кварталов в Киеве (фото)

Стало известно о смерти украинского архитектора Юрия Шалацкого Фото alexanderlozovski

В Варшаве скончался украинский архитектор Юрий Шалацкий (Jerzy Szalacki). Он ушел из жизни в собственной квартире в результате сердечного приступа.

О смерти художника сообщил музыкант Александр Лозовский.

По его словам, трагедия произошла еще в конце января, однако информация стала известна публично только сейчас.

«Вниманию архитектурного сообщества! Ушел в засветы архитектор Юрий Шалацкий Jerzy Szalacki», — написал Лозовский.

По данным, предоставленным родственниками архитектора в Польше, церемония прощания запланирована на 16 февраля в 11:00 в Костеле Матери Божьей Победной (Kościół Matki Bożej Zwycięskiej) в Варшаве. За более подробной информацией о прощании просят обращаться к племяннику Юрию Шалацкому — Петру Загаевскому (Piotr Zagajewski).

Шалацкий — автор жилых кварталов на Столичном Подоле, построенных в 1984-1992 годах Фото bzh.life

Что известно о Юрии Шалацком

Юрий Шалацкий — один из ключевых представителей украинского постмодернизма в архитектуре. Он был среди авторов жилых кварталов на столичном Подоле, построенных в 1984-1992 годах. Ансамбль состоит из 19 домов, расположенных между улицами Введенской, Кирилловской, Межигорской и Еленовской.

Жилые кварталы на Столичном Подоле Фото bzh.life

Особенностью этого комплекса является то, что каждое здание имеет свой архитектурный проект и отличается индивидуальными формами, что стало знаковым примером постмодернистского подхода в киевской жилой застройке. Среди других известных работ архитектора — жилые дома на улице Антоновича в Киеве.

В последние годы Юрий Шалацкий активно занимался защитой подольских кварталов от хаотической застройки, неупорядоченных перестроек и несанкционированного утепления фасадов. В частности, он следил за восстановлением модернистской беседки в одном из дворов Подола, которую коммунальные службы частично разрушили несколько лет назад.

Юрий Шалацкий долгое время жил в Польше, однако оставался тесно связанным с украинской архитектурной средой и Киевом, считавшимся одним из главных проектов своей жизни.

Напомним, также стало виломо о смерти заслуженной артистки Украины Натальи Омельчук. Жизнь Натальи Омельчук оборвалась в возрасте 77 лет. Пока причина смерти остается неизвестной.