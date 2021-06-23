Умер известный физик и дипломат Богдан Соколовский

Ему было 67 лет.

В среду, 23 июня, умер украинский физик, дипломат и политик Богдан Соколовский, который в 2008-2010 годах был уполномоченным президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила медиа-экспертка Лариса Мудрак.

"Богдан Соколовский ушел в мир иной. Сегодня. Политик. Дипломат. Физик", — написала она.

Стоит отметить, что Богдан Соколовский окончил физический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко, является кандидатом физико-математических наук и более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий.

С 1993 года работал на дипломатической работе в МИД Украины (работал в ФРГ, США, Австрии, был начальником управления экономического и научно-технического сотрудничества МИД). В 1989-1999 годах, с 2011 — член Народного Руха Украины. Женат, имеет двоих детей.

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