Умер известный спортивный украинский журналист

Умер главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков, сообщил заместитель главного редактора Андрей Шахов, пишет "Трибуна".

«Слов нет. Светлая память, друг. И спасибо за все», – написал Шахов.

Ранее стало известно, что Франков перенес инсульт и находился в реанимации. До этого у него уже был инсульт.

Артему Франкову было 53 года. С 1997 по 2022 он был главным редактором журнала «Футбол».

После начала полномасштабной войны издание под названием "Футбол-война" выходило в электронном формате.

Напомним, что ранее мы сообщали, что звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет.

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