Умер известный спортивный украинский журналист

Ранее мужчина перенес инсульт.
Умер главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков, сообщил заместитель главного редактора Андрей Шахов, пишет "Трибуна".
«Слов нет. Светлая память, друг. И спасибо за все», – написал Шахов.
Ранее стало известно, что Франков перенес инсульт и находился в реанимации. До этого у него уже был инсульт.
Артему Франкову было 53 года. С 1997 по 2022 он был главным редактором журнала «Футбол».
После начала полномасштабной войны издание под названием "Футбол-война" выходило в электронном формате.
Напомним, что ранее мы сообщали, что звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет.
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