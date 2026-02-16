- Дата публикации
Скончался известный украинский деятель Семен Глузман: что о нем известно
Врач-психиатр и бывший политзаключенный Семен Глузман скончался 16 февраля. Ему было 79 лет.
В Украине скончался диссидент, экс-политзаключенный и правозащитник Семен Глузман. Это произошло сегодня, 16 февраля.
Об этом сообщили в Facebook.
По сообщению друзей, смерть наступила в 12 часов дня. Причина на данный момент неизвестна.
«Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии», – написала его подруга Леся Харченко.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!
Как известно, Глузман был врачом-психиатром, правозащитником. Он бывший диссидент и политзаключенный. Деятель осудил практику отправки диссидентов в психиатрические больницы и мечтал о счастливом будущем своей страны. Важно, что он никогда не боялся говорить правду.