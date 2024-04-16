Умер известный украинский писатель Дмитрий Капранов: что известно

Утром 16 апреля внезапно скончался историк, украинский писатель, издатель, публицист, общественный деятель, блоггер Дмитрий Капранов.

Об этом сообщил в Facebook его брат Виталий.

“Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините”, — говорится в сообщении.

Причина смерти пока неизвестна.

Что известно о Дмитрии Капранове

Дмитрий Капранов родился 24 июля 1967 года в Дубоссарах, ныне Молдова. Детство провел в Очакове Николаевской области, там же в 1984 году окончил среднюю школу. Высшее образование получал в Уральском политехническом институте (Свердловск, РФ) и Московском энергетическом институте по специальности "Техническая кибернетика".

Писатель работал в тандеме со своим братом-близнецом Виталием. В 1988 году, женившись на сестрах-близняшках, переехали в Москву. Там, в начале 90-х организовалось мощное украинское диаспорное движение, и братья Капрановы стали его активными участниками. В столице России они издавали украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". В Украину они вернулись в 1998 году и поселились в Киеве. Там же они написали свою первую книгу "Кобзарь 2000".

Свое возвращение они объясняют невозможностью реализации себя как творческих людей в России.

4 сентября 2019 года братья Капрановы создали свой YouTube-канал "имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывают об истории Украины.

С 24 февраля 2022 года, с начала российского вторжения в Украину, писатели братья Капрановы боролись с оккупантами с оружием в руках в Киеве в рядах полка "Азов".

Напомним, в понедельник вечером, 15 апреля, стало известно, что в Донецкой области погиб командир отделения БпЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка сержант и общественный деятель Павел Петриченко во время выполнения боевого задания. Военный не дожил до своего дня рождения один день — ему должно было исполниться 32 года.

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