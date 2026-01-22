Умер известный украинский режиссер: ему было 24 года

Умер украинский режиссер Сергей Сасин Фото facebook Serhii Sasyn

Реклама

Украинский режиссер и театральный деятель Сергей Сасин умер на 25-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием кишечника, осложненным метастазами.

О смерти художника сообщили его родные на странице Сергея в Facebook.

В частности, брат режиссера Назар Сасин написал, что был рядом с ним в последние минуты.

Реклама

«Сергей сегодня утром улетел в теплые края… Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле… Лети-лети, мой братец Сергуняшик. Я был с тобой и слышал твое последнее дыхание», — говорится в сообщении.

Информацию о дате и месте прощания с Сергеем Сасиным семья не обнародовала.

Фото facebook Serhii Sasyn

Режиссер и театральный деятель: что известно о Сергее

Сергей Сасин родился 23 мая 2001 года в Киеве. Несмотря на молодой возраст, он успел стать заметной фигурой в современном украинском искусстве. Работал в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра, где возглавлял литературно-драматургическое направление и поддерживал развитие молодых авторов и режиссеров.

Более широкой аудитории Сасин стал известен как режиссер фильма «Несмеяна» (2022), рассказывающий историю 13-летней танцовщицы, пытающейся обрести свободу и собственный голос в мире фантазий. Лента получила отклик на глубокое осмысление тем взросления и психологической уязвимости подростков.

Реклама

Смерть Сергея Сасина стала тяжелой потерей для украинского культурного сообщества.

Напомним, на днях эксочельщик «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от поражения током. Смертельный инцидент произошел на одной из подстанций компании.