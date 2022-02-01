Умер известный украинский скульптор "дома с химерами" Николай Головань

В честь Николая Голованя в Луцке обустроят сквер.
На 79 году ушел из жизни украинский скульптор Николай Головань, который в Луцке превратил свой частный дом и двор в одну из главных архитектурных достопримечательностей города.
О его смерти сообщил сегодня, 1 февраля, мэр Луцка Игорь Полищук, передает пресс-служба Луцкого горсовета.
"С грустью хочу сообщить, что сегодня ночью не стало Николая Голованя. Абсолютно незаурядная и знаковая личность, почетный гражданин нашего города. Рад, что мы успели реализовать аллею скульптур в центральном парке", — отметил Полищук.
По словам мэра, в честь Николая Голованя в этом году обустроят сквер на улице Драгоманова, где собрано много работ автора.
Николай Головань – почётный гражданин города Луцка, одной из самых известных его работ является луцкий "дом с химерами", в котором он жил и украшал скульптурами и барельефами.
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