Умер известный украинский скульптор "дома с химерами" Николай Головань

В честь Николая Голованя в Луцке обустроят сквер.

На 79 году ушел из жизни украинский скульптор Николай Головань, который в Луцке превратил свой частный дом и двор в одну из главных архитектурных достопримечательностей города.

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О его смерти сообщил сегодня, 1 февраля, мэр Луцка Игорь Полищук, передает пресс-служба Луцкого горсовета.

"С грустью хочу сообщить, что сегодня ночью не стало Николая Голованя. Абсолютно незаурядная и знаковая личность, почетный гражданин нашего города. Рад, что мы успели реализовать аллею скульптур в центральном парке", — отметил Полищук.

По словам мэра, в честь Николая Голованя в этом году обустроят сквер на улице Драгоманова, где собрано много работ автора.

Николай Головань – почётный гражданин города Луцка, одной из самых известных его работ является луцкий "дом с химерами", в котором он жил и украшал скульптурами и барельефами.

фото/Татьяна Хомич, Facebook

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