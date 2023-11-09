На 77-м году жизни умер известный украинский журналист Владимир Мостовой. Он основал и возглавлял всеукраинскую комиссию по журналистской этике и много лет являлся главным редактором известного еженедельника "Зеркало недели".

Об этом пишет ZN.UA.

"Мы потеряли человека, обладающего энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину. Сегодня очень многие потеряли не только Учителя, но и родного и близкого человека", — говорят в "Зеркале недели".

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Владимир Мостовой родился в 1947 году в Перегоновке Кировоградской области, закончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко, работал во многих популярных газетах, среди которых "Вечерний Киев" и "Хрещатик", а с 1994 года стал главным редактором "Зеркала недели", и был на этом посту до 2010 года.

У Мостового была жена Валентина, биолог, а также осталось двое детей, Юлия и Алексей. Примечательно, что оба пошли по стопам отца и тоже являются журналистами. Дочь Мостового Юлия работала его заместительницей в "Зеркале недели", а после ухода отца с должности заняла его кресло главного редактора.

Владимир Мостовой был награжден премиями "Управляющий масс-медиа года" и "За свободу и будущее средств массовой информации". Также отметим, что при жизни он увлекался нумизматикой (изучение монет, медалей и денег).

Владимир Мостовой / Фото: zn.ua

Прощание состоится в субботу в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу улица Байковая, 16

Напомним, 31 октября умер известный спортивный украинский журналист Артем Франков. Ему было всего 53 года. Ранее стало известно, что Франков перенес инсульт и находился в реанимации. До этого у него уже был инсульт.

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