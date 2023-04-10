Умер известный украинский поэт Григорий Лютый – на его стихи сочиняли песни

Именно родному городу Гуляйполю поэт посвятил много своих произведений.

В воскресенье, 9 апреля, умер известный поэт, член Национального союза писателей Украины Григорий Лютый из Гуляйполе Запорожской области. Ему было 75 лет.

Об этом сообщила глава Запорожской областной организации Национального союза писателей Украины Ольга Стадниченко.

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Лютый — автор многих сборников лирики, в том числе романа-песни "Мама-Мария", автор стихов более 50 песен, цикла "Играет Гуляйполе". Именно родному городу он посвятил многие свои произведения.

"Его вклад в развитие современной украинской поэзии неоценим. В его характере бушевал дух непокоренного махновского Гуляйполя… Жизнь поэта воплощается в его стихах. Пока будут жить стихи и песни Григория Лютого, до тех пор он будет с нами… Светлая память о Григории Лютом жить, – говорится в сообщении Стадниченко.

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