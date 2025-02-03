Умер известный журналист и создатель химерной прозы Олег Поляков

Пять взглядов на весенний огонь» – должно выйти посмертно в феврале.

На 53 году жизни ушел из жизни известный прозаик, критик и журналист Олег Поляков.

Об этом сообщило Издательство Старого Льва.

"С грустью сообщаем о потере Олега Полякова — современного прозаика, критика и журналиста, одного из создателей новой причудливой прозы. Его смерть стала невыразимой утратой для родных, друзей и всех, кто ценил его творчество. Его четвертый роман — "Пять взглядов на весенний огонь" – должен выйти посмертно в феврале в Издательстве Старого Льва и станет важной частью его творческого наследия", — говорится в сообщении.

Олег Поляков – украинский прозаик, критик и журналист, родившийся 6 февраля 1971 года в Павлограде Днепропетровской области. Он окончил факультет журналистики Киевского университета в 1993 году. Свои первые прозаические произведения он опубликовал в журнале "Країна мрій", а критические статьи появлялись в "Курьере Кривбасса". Его дебютный роман "Рабыни и друзья госпожи Векли" был высоко оценен критиками, в частности Евгением Стасиневичем.

Стиль Полякова характеризуется как "реалистический магизм" — сочетанием магического реализма и юмора. Автор отмечал, что его произведения сохраняют логику и физические законы, а вычурность можно встретить в обычной жизни. Его творчество часто относят к причудливой прозе или магическому реализму.

Поляков работал журналистом на Львовском телевидении, редактировал разные издания, а также занимался музыкальными и кинопроектами. Он проживал в разных городах Украины, в частности, во Львове, Луцке, Ирпене и Киеве. Олег Поляков был женат и имел дочь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аварии F-16 погиб лучший украинский пилот Moonfish.

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