Умер кум и муж: в Житомирской области веселая женщина мучила копов вызовами

За свои шутки нарушительнице придется заплатить штраф от 850 до 3400 гривен.

В Новоград-Волынском районе Житомирской области местная жительница дважды вызвала полицию и сообщала неправдивую информацию: сначала сказала, что умер ее кум, а впоследствии известила о смерти мужчины. Каждый раз, когда полицейские приезжали по вызову, женщина говорила, что пошутила.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

В Новоград-Волынский райотдел позвонила 50-летняя местная жительница, которая сообщила, что умер ее кум. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили заявительницу нетрезвой и она призналась, что пошутила.

Через несколько дней та же женщина снова сообщила полицейским о смерти своего мужа. По месту ее проживания полицейские застали заявительницу снова в веселом настроении и с признанием еще одной шутки.

Полицейские составили административные протоколы по ст. 183 КУоАП. За свои шутки нарушительнице придется заплатить штраф от 850 до 3400 гривен.

В Донецкой области полиция разоблачила медиков, которые вносили фейковые данные о прививках в базу

Напомним, что в Запорожье мужчина заявил в полицию, что его иномаркой незаконно завладел неизвестный. На самом деле автовладелец просто забыл, где поставил транспортное средство. Ему грозит штраф в сумме 3400 гривен.

Читайте также: