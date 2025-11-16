Умер морпех Александр Савов — защитник "Азовстали", вернувшийся из российского плена

Умер морх Александр Савов / © ТСН

Умер морской пехотинец Александр Савов, 8 месяцев назад вернувшийся из плена.

Об этом сообщила Юлия Павлюк — представитель координационного штаба по обращению с военнопленными, со ссылкой на дочь Александра Савова.

Александр Савов, боец 36-й бригады морской пехоты, был одним из защитников, которые весной 2022 года вышли из «Азовстали» и пробыли в плену почти три года.

Освобождение и тяжелые последствия плена

Защитник вернулся домой во время одного из обменов в марте этого года. В тот момент его дочь Анастасия Савова, являвшаяся соучредителем Ассоциации морских пехотинцев, встречала его с флагом.

Кадры их встречи облетели СМИ. Тогда Александр Савов признался, что боится обнять дочь из-за ряда тяжелых заболеваний, которыми его заразили в российских тюрьмах.

Позже стало известно, что мужчину россияне вернули с туберкулезом, а также с кожными заболеваниями и лимфостазом ног. В одном из интервью он рассказывал, что медицинское «лечение» в плену, включая многочисленные флюорограммы, больше напоминало эксперименты.

Александр Савов пережил жестокие «приемки» с избиениями и электрошокерами после выхода из «Азовстали». Он вошел в историю как один из бойцов, которым удалось прорваться на завод «Азовсталь» с ранеными, несмотря на блокпосты российских оккупантов.

«Плен убивает, даже когда ты вернулся», — написала Юлия Павлюк.



Несмотря на отсутствие информации о точной причине смерти Александра Савова, она в очередной раз привлекает внимание к критическому состоянию здоровья военных, возвращающихся с русских застенков.

Украинские защитники возвращаются с диагнозами, которые являются признаком бесчеловечного обращения. И раньше Юлия Павлюк заявляла, что гангрена, чесотка, туберкулез и другие тяжелые болезни — это реалии, с которыми сталкиваются освобожденные бойцы.

В настоящее время украинские военные медики продолжают бороться за жизнь и здоровье бывших пленных, часто нуждающихся в длительной и сложной реабилитации.

ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Савова.

