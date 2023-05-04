Умер на глазах отца: история гибели 14-летнего школьника, которого убила российская авиабомба

У мальчика есть два старших брата, оба сейчас на фронте, защищают Украину.

В Черниговской области 1 мая российская управляемая бомба убила 14-летнего подростка Валентина Мехедова, который находился недалеко от школы с отцом. Мальчик не успел добежать до дома всего несколько метров, когда обломок попал ему в шею.

О мальчике рассказывает OBOZREVATEL.

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В тот трагический день 14-летний мальчик вместе с отцом возвращались домой в селе Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области. Им оставалось несколько метров домой, как в небе раздался страшный гул, а затем раздался взрыв. Россия запустила с истребителей со стороны Брянской области управляемые авиационные бомбы с крыльями. Одна авиабомба упала рядом с отцом и сыном на территории неработающей школы. Когда дым немного развеялся, отец увидел своего сына, у которого вся шея была в крови. Обломок попал в шею мальчика, ранение было смертельным.

Староста села Михаил Лелетко рассказал, что Валик был самым молодым ребенком в семье. Есть еще двое старших братьев, оба сейчас на фронте, защищают Украину. Мальчик очень гордился ими, выставлял их фотографии в социальных сетях.

Школа в селе давно уже не работает. Дети ездят на обучение в другую деревню Печенеги. Там мальчик заканчивал 8-й класс. Учителя рассказывают, что Валик был блондином с шикарными глазами и сияющей улыбкой. Любил спорт, играл в футбол, всегда помогал, если его просили о чем-нибудь.